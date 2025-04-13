Samsung'un Yeni Fiyat/Performans Odaklı Telefonu Yolda: Özellikleri Açıklandı!

Son dönemde bütçe dostu akıllı telefon serilerini güncellemeye hız veren Samsung, geçtiğimiz hafta yeni A serisi modellerini tanıttıktan sonra rotasını M serisine çevirdi. Şirket, şimdi de merakla beklenen uygun fiyatlı modeli Galaxy M56 için heyecan verici bir duyuru yaptı.

Güney Koreli teknoloji devi, yaptığı açıklamayla birlikte yakında tanıtılması beklenen Galaxy M56’nın tasarım detaylarını ve öne çıkan özelliklerini teknoloji meraklılarıyla paylaştı. Yeni modelin hem fiyat/performans dengeli özellikleri hem de şık görünümüyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy M56 Özellikleri

Samsung, Galaxy M56'ya ait paylaştığı görsellerle yeni modelin tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Şirketin özellikle vurguladığı nokta ise cihazın inceliği oldu. Yapılan açıklamaya göre Galaxy M56, yalnızca 7,2 mm kalınlığıyla piyasadaki en ince akıllı telefon modellerinden biri olmaya aday.

Cihazın tasarımında dikkat çeken bir diğer unsur ise, iPhone X’i andıran arka kamera yerleşimi. Bu detay, Galaxy M56’ya tanıdık ama modern bir hava katarken, yüksek ekran-gövde oranı sayesinde cihazın genel estetiği de oldukça şık bir görünüm kazanıyor.

50 MP + 2 MP’lik arka kamera kurulumu ve 12 MP ön kamera ile gelecek olan cihazın, ön kamera üzerinden HDR video çekim desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca ekran tarafında da önemli iyileştirmeler söz konusu: Galaxy M56’nın ekranı, bir önceki nesle kıyasla %33 daha parlak olacak ve %26 daha ince çerçevelerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yaklaşık 180 gram ağırlığındaki telefon, Galaxy AI destekli nesne silme ve görselin etrafını daire içine alarak arama yapma gibi pratik yapay zekâ özelliklerini de bünyesinde barındıracak.

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılara göre, bütçe dostu cihaz Samsung tarafından üretilen Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. Söz konusu işlemci 8 GB RAM belleği ile desteklenecek. 17 Nisan'da tanıtılacak yeni telefonun fiyatını ve diğer özelliklerini çok yakında öğreneceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Galaxy M56 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...