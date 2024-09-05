Yolun Sonu Geliyor: Samsung'dan Popüler İki Model İçin Kritik Karar!

Samsung, son dönemde güncelleme politikasını değiştirerek kullanıcılara daha uzun süreli yazılım desteği sunmaya başladı. Fakat, marka kullanım ömrünü tamamlayan modellerin güncelleme desteğini kesmeye devam ediyor. Son raporlar, şirketin popüler iki modeli için önemli bir karar aldığını gösteriyor.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra, Aylık Güvenlik Güncellemesi Programından Çıkarıldı

Samsung, Galaxy Note ailesini emekli edeli neredeyse beş yıl oldu ve Ağustos 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Note 20 ile Note 20 Ultra serinin son modelleri konumundaydı. Güney Koreli üretici, son olarak bu iki modeli aylık güvenlik güncelleme programından çıkardı.

Samsung, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'ya artık üç ayda bir güvenlik yaması sunacak. Ancak bu durum ne yazık ki bu modeller için yolun sonunun yaklaştığını gösteriyor. Şirketin yakın gelecekte üç aylık güncellemeleri de durdurarak telefonların yazılım desteğini tamamen sonlandırması bekleniyor.

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