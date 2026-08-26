Samsung'un 6 Yıl Güncelleme Alacak Telefonu Tanıtıldı: 120Hz Ekranı Var

Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy Quantum 7'yi tanıttı. Markanın yeni modeli 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, Exynos 1680 işlemci, 50 megapiksel kamera ve 5.000 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy Quantum 7 özellikleri ve fiyatı!

Galaxy Quantum 7 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,7 inç

Ekran tipi: Super AMOLED Plus

Ekran Çözünürlük: Full HD+

Ekran Tazeleme hızı: 120 Hz

İşlemci: Exynos 1680

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ana kamera: 50 MP, OIS

Ultra geniş açı: 12 MP

Makro: 5 MP

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 5000 mAh

Kullanım süresi: 2 güne kadar

İşletim sistemi: One UI 8.5

Dayanıklılık: IP68 su ve toz direnci

Port: USB Type-C

Yazılım desteği: 6 Android OS güncellemesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi

Galaxy Quantum 7 Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Quantum 7'de 6,7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan Super AMOLED Plus bir ekran mevcut. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Bununla birlikte AMOLED ekranı LCD'ye kıyasla renkleri daha canlı gösterebiliyor.

Galaxy Quantum 7 İşlemci Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda markanın kendi üretimi Exynos 1680 işlemcisi kullanılıyor. Halihazırda Galaxy A57 gibi modellere de güç veren bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha güçlü bir şekilde çalışabiliyor.

Oyun performansında da üzmeyen bu donanım PUBG Mobile'ı ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 58 FPS'te çalıştırabiliyor. Oyunlardaki minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy Quantum 7 Kamera Özellikleri Neler?

Üründe 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilmiş. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie sensörü yer alıyor. Kısacası bu modelle fotoğraf çektiğinizde elde ettiğiniz çıktı sizi çok fazla üzmeyecek. Üst düzey olmasa bile başarılı bir şekilde resim çekebileceksiniz.

Galaxy Quantum 7 Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 45W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Öte yandan şirketin iddiasına göre akıllı telefon bataryasıyla iki güne kadar kullanım imkanı sunabiliyor. Bu da gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağı anlamına geliyor.

Galaxy Quantum 7 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

8 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelen Galaxy Quantum 7'nin fiyat etiketi 520 dolar (25.000 TL) olarak açıklandı. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 51.000 TL'ye denk geliyor. Bunun dışında Güney Koreli şirketin ülkemizde fazlasıyla aktif olduğunu belirtelim. Ancak satılan modellerinde arasında Quantum serisine ait çok fazla model yok. Bu nedenle Galaxy Quantum 7 Türkiye'yi pas geçebilir.

Editörün Yorumu

Galaxy Quantum 7, teknik özellikleri itibarıyla orta segment bir model. Bugün bu modeli satın alsanız performans gibi konularda çok fazla üzülmezsiniz. Ancak ben şahsen fiyat etiketinin olması gerekenden pahalı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim.