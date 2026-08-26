Çok Sevilen Yarış Oyunu İndirimde! Fiyatı Yüzde 60 Düştü

Yarış oyunlarını sevenler için Steam'de güzel bir kampanya var. Platform kısa bir süre önce popüler bir açık dünya oyununda indirime gitti. Peki kampanya hangi oyun için geçerli ve ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

Forza Horizon 5 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Forza Horizon 5 için kısa bir süre önce yüzde 60’lık yeni bir indirim kampanyası başladı. Steam üzerinden oyunu normal fiyatı olan 32,78 dolar (1.577 TL) yerine 13,11 dolara (630 TL) satın alabiliyorsunuz. Bununla birlikte söz konusu kampanyanın 3 Eylül’e kadar devam edeceğini belirtelim.

Forza Horizon 5 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Forza Horizon 5, Xbox’ta şu anda 999 TL yerine 399,60 TL’ye satılıyor. Ancak bu parayı ödemek zorunda değilsiniz. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa oyunu ek bir ücret ödemeden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. PlayStation tarafında ise durum farklı diyebiliriz. Oyunda şu an herhangi bir indirim bulunmuyor ve 1.541 TL’ye satılıyor. Ayrıca Xbox’taki gibi bir abonelik planına da dahil değil. Yani PlayStation’da Forza Horizon 5’i oynamak istiyorsanız tek seçeneğiniz oyunu tam fiyatına satın almak.

Forza Horizon 5 Nasıl Bir Oyun?

Forza Horizon 5, Meksika’nın geniş coğrafyasında geçen açık dünya bir yarış oyunu. Görsellik ve oynanış açısından oldukça zengin bir deneyim sunan yapımda pek çok farklı etkinlik ve göreve katılabiliyorsunuz. Görevlerle zaman geçirmek istemeyenler ise yüzlerce lisanslı araç arasından dilediklerini seçip haritada özgürce dolaşarak manzaranın tadını çıkarabiliyor.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380

NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750

NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Forza Horizon 5’i Xbox Series S konsolumda oynamıştım. Açıkçası tam olarak bana hitap eden ve oldukça eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Eğer Forza Horizon 6’yı beğenmediyseniz bence Forza Horizon 5 halen oynanabilecek düzeyde çok kaliteli bir yapım. Hazır indirimdeyken değerlendirmenizi öneririm.