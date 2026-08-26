ASUS Dizüstü Bilgisayar Alanlara 5 TB Depolamalı Google AI Pro'yu Ücretsiz Verecek

ASUS ve Google, seçili ASUS ve ROG dizüstü bilgisayarları kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Kullanıcılar, satın aldıkları modele bağlı olarak üç aylık Google AI Pro veya Google AI Plus aboneliğine ek ücret ödemeden sahip olabilecek.

ASUS’un Ücretsiz Google AI Kampanyasından Nasıl Faydalanılır?

ASUS’un ücretsiz Google AI kampanyasından faydalanmak için yapmanız gereken tek şey seçili ROG, TUF Gaming, ProArt, Zenbook ve Vivobook modellerinden birini almak. Bilmeyenler için Google AI Pro ülkemizde aylık 870 TL'den satılıyor. Yani üç ay boyunca Google AI Pro sahibi olmak size yaklaşık 2.610 TL'lik bir avantaj sağlıyor.

Google AI Plus aboneliği ise biraz daha uygun fiyatlı. Aylık 200 TL vererek bu paketi alabiliyorsunuz. Bir ASUS dizüstü bilgisayar alıp kampanyadan ücretsiz yararlandığınızda ise yaklaşık 600 TL'lik bir avamta sahip olabilirsiniz. Kampanyaya belirli 2025 ve 2026 modellerinin yanı sıra gelecek 2027 model dizüstü bilgisayarların da dahil edilmesi planlanıyor.

Desteklenen pazarlarda 10 Ağustos 2026 ile 9 Ağustos 2027 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yalnızca MyASUS uygulaması üzerinden yararlanılabilecek. Ne yazık ki bu tarihlerden önce bir ASUS dizüstü bilgisayar satın alanlar kampanya kapsamında sayılmayacak.

Hangi ASUS Modelleri Ücretsiz Google AI Kampanyasına Dahil?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere seçili ROG, TUF Gaming, ProArt, Zenbook ve Vivobook modelleri kampanya kapsamında. Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar satın alacaksanız ASUS'un internet sitesi üzerinden satın almayı planladığınız modelin listede olup olmadığını ve Google AI Pro mu yoksa AI Plus'a mı dahil olduğunu bulabilirsiniz.

Editörün Yorumu

ASUS'un Google AI Pro ve AI Plus aboneliği sunduğu kampanya gerçekten de yeni bir bilgisayar almak üzere olan kullanıcıları cezbedebilir. Şirket halihazırda birbirinden iyi modellerle kullanıcıların favori markalarından biri. Kampanya da ekstra bir bonus sunuyor.

Yine de hatırlatmak itserim ki Google halihazırda üniversite öğrencilerine 12 aylık Google AI Plus veriyor. Yani dizüstü bilgisayarınızın markası ne olursa olsun bu kampanyaya da bir göz atmak isteyebilirsiniz. Ayrıca Tamindir fırsatlar üzerinden 18 aylık Google AI Pro'yu nasıl cüzi bir ücret karşılığında alabileceğinize de göz atabilirsiniz.