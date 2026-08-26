Xiaomi'nin iPhone Ultra Rakibi Katlanabilir Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi'den çok yakında yeni bir katlanabilir telefon hamlesi gelecek. Xiaomi 18 Fold olarak isimlendirilecek modelin daha önce işlemcisine dair bazı detaylar paylaşılmıştı. Son olarak cihazın canlı görüntüsü ortaya çıktı. Bu da Xiaomi 18 Fold'un tasarımıyla ilgili akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Fold Nasıl Görünecek?

Xiaomi 18 Fold'un kısa bir süre önce canlı görüntüsü paylaşıldı. Bu gelişme sayesinde artık katlanabilir telefonun nasıl görüneceğini biliyoruz. Görsellere göre Xiaomi 18 Fold yatay bir kamera modülüyle karşımıza çıkacak. Bu kurulumda üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Öte yandan modelin koyu kırmızı renk seçeneğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabii yine de marka daha farklı renk opsiyonlarını da piyasaya sürebilir.

Geçmiş sızıntılar sayesinde katlanabilir telefonun Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Ultra gibi geniş ekran yapısına sahip olacağını biliyorduk. Bu nedenle bu son sızıntı en azından tasarımsal açıdan çok fazla sürpriz olmadı diyebiliriz. Maalesef şu anda modelin iç ekranıyla ilgili bir görsel yok. Ancak beklentilerimize göre üründe ince çerçevelere sahip bir iç ekran mevcut olacak.

Xiaomi 18 Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)

Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi

Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü

İşlemci: Xiaomi Xring O3

Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: Kablosuz şarj

Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0

Xiaomi 18 Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'den henüz 18 Fold'un kesin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak buna rağmen şirketin ürünün tanıtımının eylül ayında gerçekleştirileceğini doğruladığını belirtelim. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Bunun dışında markanın kitap şeklindeki katlanabilir telefonlarının Türkiye'de satışa çıkmadığını söyleyebiliriz. Örneğin 2024'te piyasaya çıkan Xiaomi Mix Fold 4 ülkemizde satılmamıştı. Bu nedenle Xiaomi 18 Fold'un da Türkiye pazarını pas geçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu durum önümüzdeki ay tanıtılacak modelle birlikte değişebilir. Kısacası şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 18 Fold'un 1199 dolar (57.667 TL) civarı bir fiyata sahip olması söz konusu. Buna ülkemizdeki vergileri de eklersek 117.527 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Fold'un tasarımını beğendiğmi söyleyebilirim. Özellikle koyu kırmızı renk katlanabilir telefona çok yakışmış. Her ne kadar bütçem yetmese de alınabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Sadece tasarımı değil, teknik özellikleri de üst segmente hitap edecek diyebilirim.