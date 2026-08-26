Rockstar Games'ten GTA 6 Müjdesi! Açıklama Geldi

Rockstar Games, GTA 6 sızıntıları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Yıllardır geliştirilen ve tabiri caizse tonla para harcanan yapımla ilgili son birkaç haftada çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Rockstar Games bu sızıntıların ardından kısa süre önce bir açıklama yaptı. Bu da özellikle oyunun erteleneceği yönündeki endişeleri ortadan kaldırıyor. İşte merak edilen detaylar!

Rockstar Games GTA 6 İçin Ne Dedi?

Rockstar Games, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla son zamanlarda yaşanan olaylara değindi. Şirket, GTA 6'nın oynanış videolarının sızdırılması nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi. Ancak tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen planlarında bir değişiklik olmadığını ve daha önce de duyurduğu üzere detaylı oynanış videosunun 27 Ağustos'ta yayınlanacağının altını çizdi.

Rockstar Games GTA 6'yı Erteleyecek mi?

Şirket, birbiri ardına gelen bu sızıntılara rağmen GTA 6'yı ertelemeyecek. Şirket bu kapsamda açıklamasında oyunun 19 Kasım'da çıkacağını vurguladı. Hatta marka “Planlanan oyun deneyiminin bazı spoiler'lardan etkilenebilecek olması talihsiz bir durum olsa da, herkesin oyunu 19 Kasım'da kendisi deneyimlemek için biraz daha beklemesini umuyoruz.” şeklinde ifadeler de kullandı. Uzun lafın kısası oyun planlandığı gibi 19 Kasım'da çıkış yapacak.

Rockstar Games'in açıklaması şu şekilde;

Birçoğunuzun geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla ilgili bizden haber beklediğini biliyoruz. Grand Theft Auto VI oynanış videolarının bu şekilde sızdırılmasının ekibimiz için son derece üzücü olduğunu söylemek yetersiz kalır; bunca zamanın ardından oyunu bu şekilde görmenizi kesinlikle istemezdik. Oyunun tamamlanmasından (az kaldı!) daha fazla detay ve resmi oynanış videoları paylaşmaya, topluluğa bilmek istediği her şeyi sunmaya kadar her şeyin bu kadar uzun sürmüş olmasından dolayı çok üzgünüz. Yarın gerçekleşecek kapsamlı incelemeyi herkesin görmesi için çok heyecanlıyız. Hazır hale getirmek istediğimizden daha uzun sürdü, ancak yaptığımız her şeyde olduğu gibi beklentilerinizi aşmamız gerektiğini biliyoruz ve beklediğiniz ile hak ettiğiniz seviyede bir deneyim sunmaya kararlıyız. Planlanan oyun deneyiminin bazı spoiler'lardan etkilenebilecek olması talihsiz bir durum olsa da, herkesin oyunu 19 Kasım'da kendisi deneyimlemek için biraz daha beklemesini umuyoruz. Geçtiğimiz hafta destek mesajlarıyla bize ulaşan topluluktaki herkese teşekkür etmek istiyoruz; sözleriniz bu ekip için tahmin edebileceğinizden çok daha fazlasını ifade etti. Sonuçta biz bu oyunu sizin için yapıyoruz ve siz olmasaydınız oyun yapma ayrıcalığına sahip olamazdık. Yakında sizinle daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in bu son açıklaması oyuncuların yüreğine su serpmiştir diye düşünüyorum. Açıkcası ben de bir dönem bu sızıntılar nedeniyle bir ertelemenin olacağını düşünüyordum. Neyse ki GTA 6 planlandığı gibi 19 Kasım'da çıkışını yapacak. Ancak maalesef şirketin açıklamasından da anlayacağımız üzere bu sızıntılar gerçek ve oyunun çıkışı öncesi ciddi spoiler yedik.