Üstün Güvenlik Özellikleri Sunan Yeni Samsung Galaxy Quantum 5 Tanıtıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir önce akıllı telefon yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Dev marka, üstün güvenlik özellikleri sunan özel bir çipe sahip yeni Samsung Galaxy Quantum 5 modelini resmi olarak tanıttı.

Yeni Samsung Galaxy Quantum 5, Kullanıcı Verileri İçin Üst Düzey Koruma Sunuyor

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Geçtiğimiz ay katlanabilir akıllı telefonlarıyla teknoloji dünyasında sahne alan Samsung, kısa bir süre önce yeni bir modelini daha ilk kez sergiledi. Samsung Galaxy A55'in özelleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan yeni Galaxy Quaantum 5, sahip olduğu özel güvenlik çipi sayesinde kullanıcılarına bu alanda önemli özellikler sunuyor.

Android 14 işletim sistemi ve Exynos 1480 yongası ile birlikte çalışan akıllı telefon, bünyesinde bulundurduğu "QRNG" isimli özel bir çip ile birlikte kuantum seviyede güvenlik ve şifreleme özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Cihaz, çip sayesinde telefondaki tüm hassas verilerin tahmin edilemez ve rastgele sayılarla şifrelenmesini sağlayarak, kullanıcıların kişisel bilgilerine siber ve fiziksel yollar üzerinden erişilmesini önlüyor.

Güvenlik özellikleri dışında A55 ile aynı tasarım çizgisine ve teknik özelliklere sahip olan yeni Galaxy Quantum 5'de FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.6 inç boyutlu Super AMOLED ekran bulunuyor. Exynos 1480 işlemciden güç aldığını belirttiğimiz telefon ayrıca, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor.

5.000 mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj desteğine sahip cihaz, arka tarafında 50 MP ana arka kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro sensörden oluşan bir kamera ile geliyor. Bununla birlikte Galaxy A55'te olduğu gibi yeni cihazda da Galaxy AI yapay zeka özellikleri mevcut. Telefonun anavatanı Güney Kore için açıklanan fiyatı ise 465 dolar.

Samsung Galaxy Quantum 5 özellikleri

Ekran 6.6 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1480 RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 5 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14

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