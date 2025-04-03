Samsung Galaxy Ring 2 Bu Özelliğiyle Ses Getirecek!

Geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü akıllı yüzük modeli Galaxy Ring ile giyilebilir teknoloji dünyasına yeni bir soluk getiren Samsung, şu sıralar akıllı yüzük serisinin ikinci modelini piyasa sürmek için hazırlıklarını sürdüyor. Galaxy Ring 2 adını almasını beklediğimiz yeni yüzük ile ilgili son haberler ise cihazın önemli bir özelliğine ışık tutuyor.

Aktarılanlara göre Samsung, yeni akıllı yüzüğünde ilk modelden farklı olarak katı hal batarya teknolojisini tercih edecek. Şirketin amacı, yeni bataryalar ile daha uzun bir pil ömrü.

Galaxy Ring 2, Daha Uzun Pil Ömrüne Sahip Olacak

Bilmeyenler için katı hal bataryaları, hemen hemen her teknolojik üründe kullanılan lityum iyon bataryalara kıyasla daha güvenli ve daha dayanıklı bir yapıya sahipken aynı zamanda daha yüksek bir enerji yoğunluğu vadediyor. Bu sayede, katı hal bataryalara sahip cihazlar, diğerlerine kıyasla daha güvenli bir batarya sağlığına ve daha uzun bir pil ömrüne sahip olabiliyor.

Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre Samsung'un hedefi, bu yıl sonbaharda piyasaya sürülecek Galaxy Ring 2 cihazında bu teknolojiyi kullanmak. Analistler, şirketin yeni katı hal bataryalı yeni yüzüğünde 360Wh/L seviyesine bir enerji yoğunluğu elde edebildiğini belirtirken, bu değerin haftalarca sürebilecek bir pil ömrü vadettiğinin de altını çiziyor. İlk model olan Galaxy Ring'in, yaklaşık 7 günlük bir pil ömrü sunduğunu burada belirtelim.

Öte yandan katı hal bataryaları, yüksek maliyet gibi bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Samsung'un klasik pillere çok daha maliyetli bir üretim sürecinden geçen bu bataryalar için önemli bir meblağı gözden çıkarması gerekebilir. Haliyle bu durumun Galaxy Ring 2'nin fiyatına yansıyacağı da bir gerçek. Şirketin 370 dolarlık fiyatıyla kısmen tuzlu görünen Galaxy Ring'den sonra bu model için de benzer eleştirilere maruz kalabileceği belirtiliyor.

Samsung, Diğer Modellerinde de Katı Hal Bataryalarını Tercih Edecek

Konu hakkında yayınlanan raporlara göre Samsung, ilk olarak geçtiğimiz aylarda düzenlenen CES 2025 etkinliğinde katı hal bataryaları için seri üretime başlayacağının sinyallerini verdi. Şirketin şu anda Samsung Electro-Mechanics biriminde geliştirilen yeni bataryaların Galaxy Ring 2'nin yanı sıra, markanın gelecekteki giyilebilir teknoloji ürünlerinde de tercih edileceği bildiriliyor.

Aktarılanlara göre Güney Kore merkezli teknoloji devi, yakın zamanda üreteceği bataryalarda 400Wh/L enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedeflerken, 2026 yılında piyasaya süreceği Galaxy Buds ve 2027 yılında satışa sunacağı Galaxy Watch modellerinde de yeni pillerini kullanmayı planlıyor.

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