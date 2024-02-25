Samsung'un Beklenen Galaxy Ring'i Geliyor: Tarih Verildi!

Samsung'un bir süredir merakla beklenen ve yakın zamanda Apple ile rekabet edeceği Galaxy Ring'in ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

MWC 2024'te tanıtılacak ürün şimdiden yoğun bir ilgi görmeye başladı.

Samsung, ürün lansmanları konusunda genellikle çok fazla gündeme gelmese de, geçtiğimiz ay Galaxy S24 serisinin lansmanında, Galaxy Ring için sürpriz bir fragman yayınladı.

Samsung Galaxy Ring Kullanıcıları ile Buluşmaya Hazırlanıyor

Giyilebilir teknoloji sektörüne dahil olacak Galaxy Ring sayesinde, sağlık yönünde devrim yaşanacağı öne sürülüyor.

Galaxy Ring üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürütülüyor. Şirket, lansmanda yayınlamış olduğu fragman dışında hiçbir ek bilgi vermemeye karar verse de, ürün birçok söylenti ve sızıntıya maruz kaldı. Tüm bunlara rağmen Samsung sessizliğini korumaya devam ediyor.

Sızıntıların bazıları, Galaxy Ring'in Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte satışa sunulacağı yönünde.

Samsung'un Galaxy Ring ile ilgili verdiği sınırlı bilgilerden biri, yüzüğün akıllı, kişiselleştirilmiş ve kusursuz sağlık özelliklerine sahip olması. Bu özelliklerle insanların günlük yaşam ve sağlık takiplerinde kolaylık sağlamayı amaçlıyorlar.

Tüm bu bilgiler ışığında Samsung'un akıllı yüzüğü ile ilgili yarın gerçekleşecek MWC 2024'te daha fazla bilgiye sahip olabileceğiz.