Akıllı Yüzük: Samsung Galaxy Ring Güncelleme Aldı!

Şubat ayında tanıtılan ve Temmuz ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Ring giyilebilir teknoloji alanında oldukça yeni bir ürün. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan cihaz ilk yazılım güncellemesini aldı. Tabii cihazın üzerinde herhangi bir ekran yer almadığı için güncelleme ile çok büyük yeniliklerin gelmesini beklemiyoruz.

Samsung Galaxy Ring Yazılım Güncellemesi

Cihazın kendisi gibi güncellemenin boyutu da küçük: 0,64 MB boyutundaki güncelleme Q50XWWU2AXH1 sürüm numarasına sahip. Güncelleme notlarına baktığımızda Bluetooth bağlantısının daha stabil hale getirildiği ve Samsung Health kararlılığının iyileştirildiği belirtiliyor.

İlk olarak ABD'deki kullanıcılara sunulan güncelleme yakın zamanda diğer bölgelere açılacak. Uyku takibi ve kalp atış hızı dahil olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli özellikler sunan yüzük, 17 mAh bataryaya ve 399 dolar fiyata sahip.