Samsung Galaxy Ring’in Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu: Sınırlı Sayıda Gelecek!

Samsung, MWC 2024’te Galaxy Ring akıllı yüzüğünü tanıtmış ve bazı özelliklerinden de bahsetmişti. Henüz tüm özellikleri ve fiyatı netleşmemiş olsa da akıllı yüzüğün yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

The Elec'e göre, Galaxy Ring'in fiyatı ve özellikleri Temmuz ayındaki Z Fold 6 Unpacked etkinliğinde açıklanacak ve Samsung'un 2024 katlanabilir modelleri ile birlikte Ağustos'un başlarında piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Ring Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Söylentilere göre Samsung başlangıç olarak 40.000 adet Galaxy Ring ünitesi hazırlıyor ve 9 farklı boyut seçeneği sunacak. Akıllı yüzüğün yapımı zor olmadığından artan talep ihtimaline göre Samsung daha fazla akıllı yüzük üretimi yapabilecek.Yeterli sayıda Galaxy Ring üretilebilecek olsa da, tıbbi nitelikteki tam fonksiyon setiyle başlatılmayabilir.

Giyilebilir teknolojik cihaz Samsung için yeni bir ürün, bu nedenle ABD'de FDA'ya sunulmadan önce geleneksel FCC radyo dalgası sertifikasyon sürecini geçmesi gerekiyor. Samsung'un Galaxy Ring üretimine Mayıs ayında başlaması bekleniyor. FDA'nın bunu tıbbi nitelikte bir cihaz olarak onaylamasının yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor.

Galaxy Watch serisi de EKG ve kan basıncı ölçümleri için sertifikalandırılmadan önce, sınırlı işlevsellikle satışa sunulmuştu. Samsung’un Galaxy Ring cihazının özellikleri ise uyku, nabız, kan oksijeni izleme gibi gelişmiş fitness ve temel sağlık takibi işlevlerine sahip olması bekleniyor.

Her türlü akıllı yüzüğün akıllı saatlerden daha işlevsel olacağı düşünülüyor. Yüzük parmağını tam anlamıyla kavrayabildiğinden daha doğru ölçümler sunabilecek. Ayrıca akıllı saatlere göre daha düşük bir fiyata sahip olacak.