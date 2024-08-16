Samsung'dan Üç Modele Güvenlik Açıklarını Çözen Güncelleme!

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü için geri sayıma geçerken, diğer taraftan güvenlik açıklarını ortadan kaldıran güncellemelerin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli üretici son olarak geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen popüler modelleri için Ağustos 2024 yamasını yayınladı.

Samsung Galaxy S20 Serisi İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung, 2020 yılında satışa çıkan Galaxy S20 serisi için Ağustos 2024 güncellemesi yayınladı. HXG1 ile biten yapı numarasıyla gelen yama ilk etapta sadece İsviçre'deki modeller için yayınlandı. Ancak, ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de yayınlanacağını belirtelim.

Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra için gelen Ağustos 2024 yaması oldukça kritik ve 49 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte, yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izlemeniz yeterli olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!