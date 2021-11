Samsung Galaxy S21 FE Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S21 FE çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 FE modeli zaman piyasaya sürülecek? Ortaya atılan iddia ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 FE isimli yeni akıllı telefon modelinin çıkış tarihi uzun bir süredir merak ediliyor. Telefonun daha önce 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2022 etkinliği esnasında duyurulacağı ileri sürülmüştü.

Galaxy S21 FE isimli modelin ne zaman tanıtılacağına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Jon Prosser, söz konusu akıllı telefonun 4 Ocak tarihinde Unpacked etkinliği sırasında tanıtılacağını iddia etti. Prosser'a göre Samsung Galaxy S21 FE için ön sipariş açılmayacak. Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinin 11 Ocak 2022 tarihinde satışa sunulacağı ileri sürüldü.

Jon Prosser, Samsung Galaxy S22 serisinin çıkış tarihi ile ilgili önemli bilgiler de paylaştı. Prosser, Galaxy S22 serisinin 8 Şubat 2022 tarihinde tanıtılacağını ve aynı gün ön siparişe açılacağını ileri sürdü. Çok sayıda telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Galaxy S22 serisi 18 Şubat 202 tarihinde piyasaya sürülecek.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…



EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022



Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022



🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs