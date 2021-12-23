Samsung Galaxy S21 FE Kullanım Kılavuzu Sızdırıldı

Samsung oldukça yakın bir zamanda güçlü teknik özelliklere ve nispeten uygun bir fiyat etiketine sahip Galaxy S21 FE ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin kullanım kılavuzunun sızdırılması, çıkış tarihinin gerçekten de yakında olduğunu gösteriyor.

Galaxy S21 FE Kullanım Kılavuzu Sızdırıldı

Güvenilir sızıntıları ile ün kazanan Evan Blass tarafından paylaşılan bu kılavuz, yeni modelden tam olarak neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. Kılavuz içerisinde SM-G990 olarak tanımlanan modelin, tasarım ve teknik ayrıntılar açısından neler sunacağı da yer alıyor.

Temel özelliklere geçiş yaptığımızda 6.4 inç boyutunda 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Snapdragon 888 ile kutudan çıkan model, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı bellek ve 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Listelenen son detay ise 4.500 mAh kapasitesindeki batarya ile ilgili. Bu bakımdan yeni model 25W kablolu, 15W kablosuz şarja destek sunuyor. Tabii ki sürecin daha net bir hale gelmesi için resmi çıkış lansmanını beklemek daha doğru olacaktır. Eğer kılavuza göz atmak isterseniz, buradaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Galaxy S20 FE Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 407 ppi

407 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 3 Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Snapdragon 865 / Exynos 990

Snapdragon 865 / Exynos 990 İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 2.84 GHz A77, 3x 2.40 GHz A77, 4x 1.80 GHz A55)

8 Çekirdek (1x 2.84 GHz A77, 3x 2.40 GHz A77, 4x 1.80 GHz A55) İşlemci Çekirdekleri (Exynos): 8 Çekirdek (2x 2.73 GHz M5, 2x 2.50 GHz A76, 4x 2.00 GHz A55)

8 Çekirdek (2x 2.73 GHz M5, 2x 2.50 GHz A76, 4x 2.00 GHz A55) Grafik İşlemci: Adreno 650 / Mali G77 MP11

Adreno 650 / Mali G77 MP11 Bellek: 6 / 8 GB RAM

6 / 8 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

12 MP + 12 MP + 8 MP Video Kaydı: 4K 60 FPS

4K 60 FPS Görüntü Sabitleme: OIS + EIS

OIS + EIS Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hücresel: LTE (Cat. 19)

LTE (Cat. 19) Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Ekranda)

Parmak İzi Sensörü (Ekranda) Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablolu Şarj: 25W

25W Kablosuz Şarj: 15W

15W Kablosuz Ters Şarj: 5W

Galaxy S20 FE ile önemli satış başarılarına imza atan Samsung, buradaki en önemli atılımı Exynos 990 işlemcili varyantın ardından Snapdragon 865 işlemcili varyantı pazara sürerek yapmıştı. Kullanıcıların dikkatini çeken Snapdragon 865 işlemcili varyant, kısa sürede milyonlarca satmayı başardı.