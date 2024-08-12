Samsung Galaxy S22 İçin Beklenen Güncelleme Yayında!

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü üzerinde son dokunuşlarını yapan Samsung, diğer taraftan Ağustos ayını kapsayan güvenlik güncellemelerinin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli üretici, son olarak Galaxy S22 serisi için Ağustos 2024 yamasını yayınladı.

Samsung Galaxy S22 Serisi İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung'un Ağustos 2024 güncellemesini alan modeller Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra oldu. S901USQS6EXG8, S906USQS6EXG8 ve S908USQS6EXG8 numaralarına sahip yamanın ilk etapta ABD'deki cihazlara sunulduğu, ancak önümüzdeki dönemlerde diğer bölgelere de geleceği söyleniyor.

Samsung'un daha önce belirttiği gibi, Ağustos 2024 güncellemesi oldukça önemli. Güncelleme tamı tamına 50 güvenlik açığını ortadan kaldırarak daha güvenli bir deneyim sunuyor. Yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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