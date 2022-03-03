Samsung Galaxy S22'nizi Çok Daha Yavaş Çalıştırıyor Olabilir!

Samsung Galaxy S22 ailesi, dünyadaki en güçlü telefonlar arasında yer alıyor ancak her zaman öyle görünmeyebilirler ve bunun bir nedeni var. Samsung'un 10.000 civarında uygulama ve oyunu kısıtladığı bildiriliyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S22 Modelleri Bilerek mi Yavaşlatılıyor?

Bu sorun, Twitter kullanıcısı @GaryeonHan ve etkilenen uygulamaların bir listesini derleyen ve sorunun görünüşte Samsung'un Oyun Optimizasyon Hizmeti tarafından uygulanan performans sınırlarından kaynaklandığını bildiren çok sayıda Güney Koreli kullanıcı tarafından bildirildi. Ancak bu durumdan sadece oyunlar etkilenmiyor. Netflix, TikTok, Google Keep, Instagram ve diğer birçok uygulama da listede yer alıyor.

Oyun Optimizasyon Hizmeti bunu sadece pil ömrünü korumak için yapıyor gibi görünebilir ancak kullanıcılar uygulamayı devre dışı bırakamadıklarını ve yanlış performans değerleri göstermekle yanılttığını bildirdiler. Bu yanıltıcılığa dikkat çeken Güney Koreli bir YouTuber, 3DMark kıyaslama uygulamasının adını Genshin Impact olarak değiştirdi ve uygulama raporu puanlarının ve kare hızlarının 3DMark olarak adlandırıldığında yüzde 50'nin üzerinde olduğunu gördü.

Başka bir deyişle, Samsung'un agresif kısıtlaması, etkilenen uygulamalarda performansın yüzde 50 veya daha fazla düşmesine neden oluyor. Lanzuk adındaki ve Güney Koreli bir blog platformunda paylaşım yapan bir yazar, Samsung şimdi bu sorunu "araştırdığını" belirtmiş. Eğer bu doğruysa, yakında bazı değişikliklerin yolda olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

Öte yandan, Samsung Galaxy S21 Ultra'da olduğu gibi sorun eski Samsung telefonlarını da etkiliyor olabilir. Kullanıcıların uygulamayı manuel olarak test etmelerini ve gözden geçirmelerini öneririz. Bu Samsung için çok kötü bir haber olsa da, telefonları yavaşlatırken yakalanan ilk şirket Samsung değil. Apple çok uzun zaman önce çok benzer bir şey yaparken ele alınarak suçlanmıştı, ancak Apple yeni amiral gemilerini değil, yalnızca eskiyen pilleri olan eski telefonları hedef alıyordu.

Bunun dışında OnePlus, Samsung ile aynı yoldan giden adımlar uygularken adını duyurmuştu - çok sayıda uygulamayı kısıtlayarak performansını arttırmayı hedeflemişti ancak çıkan haberlerden sonra OnePlus bu konuda geri adım atarak kullanıcılardan özür dilemişti, bu yüzden umarım Samsung da aynı şeyi yapar ve müşterilerini kandırmaktan vazgeçer.

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