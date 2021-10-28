Samsung Galaxy S22 Ultra Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S22 Ultra kamera özellikleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S22 Ultra modelinin kamerası ile ön plana çıkacak. Ayrıca Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modellerinin tasarımına ilişkin oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı.

Samsung Galaxy S22 Ultra Kamera Özellikleri Neler?

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen Galaxy S22 Ultra modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği cihazın kamera özellikleri ortaya çıktı.

Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden Galaxy S22 Ultra modelinin kamera özelliklerini paylaştı. Ortaya atılan iddiaya göre merak içerisinde beklenen modelinin arka yüzeyinde dört adet kamera yer alacak.

Cihazın ana kamerası 108 megapiksel çözünürlüğünde gelişmiş ISOCELL HM3 sensörüne sahip olacak. 85 derecelik bir görüş alanına sahip olan sensör 1/1,33 inç büyüklüğünde olacağı ileri sürüldü. Kameranın ayrıca f/1,8 diyafram açıklığına sahip olacağı belirtildi.

Telefonun arka yüzeyinde 12 MP çözünürlüğünde 1/2.55 inç büyüklüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı iddia edildi. 120 derecelik görüş alanına sahip olan Sony sensörün f/2,2 diyafram açıklığına sahip olacağı ileri sürüldü.

İddiaya göre 10 megapiksel çözünürlüğünde 10X yakınlaştırma yapabilen kamera yer alacak. Sony sensörünün 1/3,52 inç büyüklüğünde olacağı ve 11 derecelik görüş alanına sahip olacağı ileri sürüldü. Paylaşılan bilgilere göre kamera f/4,9 diyafram açıklığına sahip olacak.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyindeki dördüncü kameranın 10 megapiksel çözünürlüğünde olacağı ileri sürüldü. 1/3,52 inç büyüklüğündeki Sony sensörünün 3x yakınlaştırma yapabileceği belirtildi. Kameranın 36 derecelik görüş alanına sahip olacağı iddia edildi.

Ice Universe ayrıca Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modellerinin tasarımına ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Ortaya atılan iddiaya göre söz konusu iki modelin ekran tasarımı çentiksiz iPhone 13'e benzeyecek. İki telefonun ön ve arka yüzeyinin düz olacağı belirtildi. Ayrıca iki modelin çerçevelerinin simetrik olacağı ileri sürüldü.

Japonya merkezli teknoloji devi, sızdırılan bilgiler ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle bu iddianın doğru olmama ihtimali de bulunuyor. Samsung Galaxy S22 serisinin önümüzdeki yılın ocak ya da şubat ayında tanıtılması bekleniyor.