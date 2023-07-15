Samsung Galaxy S23 FE Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S23 FE modelinin Geekbench puanları belli oldu. Peki, Samsung tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Samsung Galaxy S23 FE Geekbench Puanları Belli Oldu

Yakında satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy S23 FE isimli akıllı telefon modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı telefonun Geekbench puanları ortaya çıktı.

Samsung SM-S711U1 model numarasına sahip olan Galaxy S23 FE modeli tekli çekirdek testinde 1549 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3718 puan aldı. Geekbench testiyle beraber söz konusu telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Geekbench test sonuçlarına göre akıllı telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi yer alacak. Cihazın diğer sürümünün ise gücünü Exynos 2200 işlemcisinden alacağı söyleniyor. Samsung marka yeni akıllı telefon modeli ayrıca 8 GB RAM'e sahip olacak. RAM tarafında 6 GB seçeneği de sunulabilir.

Samsung Galaxy S23 FE Ne Zaman Çıkacak?

Android 13 işletim sistemiyle beraber gelecek Galaxy S23 FE modelinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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