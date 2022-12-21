Samsung Galaxy S23 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23, Geekbench puanları ile gündeme geldi. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli, Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi? Konuya dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S23'ün Geekbench Puanları Gün Yüzüne Çıktı

SM-S911B model numarasına sahip Samsung Galaxy S23 modeli Geekbench testinde ortaya çıktı. Söz konusu telefon tekli çekirdek testinde 578 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2118 puan almayı başardı.

Geekbench testi, Galaxy S23 modelinde 3.36 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemcinin yer aldığını gözler önüne seriyor. Bu işlemcinin, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin özel bir versiyonu olduğu düşünülüyor.

Söz konusu test ayrıca Samsung Galaxy S23 modelinin 8 GB RAM'e sahip olduğunu ve Android 13 işletim sistemi ile beraber geleceğini de gösteriyor.

Cihazın SM-S911U model numarasına sahip Amerika Birleşik Devletleri sürümü, geçtiğimiz yılın ekim ayında aynı platformda görülmüştü. Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Galaxy S23 modelinin SM-S911B versiyonunun dünya genelinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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