Samsung Galaxy S23'te Eski Sorun Geri Döndü! Suçlu One UI 8.5 mi?

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini bugüne kadar birçok amiral gemisi, orta segment ve giriş seviyesi telefon ile tablete sundu. Yeni sürüm beraberinde getirdiği özellikler ve hata düzeltmeleriyle kullanıcıların beğenisini kazanırken, maalesef tek getirdiği yenilik olmadı. Kullanıcı geri bildirimlerine göre One UI 8.5 güncellemesinin ardından bazı Galaxy S23 modellerinin ekranında sorun yaşanmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S23 Serisindeki Ekran Problemi Nedir?

Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre sorun ekran üzerinde aniden beliren dikey yeşil veya pembe çizgiler şeklinde ortaya çıkıyor. İlginç olan ise problemin herhangi bir hasar almamış cihazlarda da görülmesi. Kullanıcılar One UI 8.5 güncellemesini yüklemeden önce ekranlarında herhangi bir problem yaşamadıklarını, çizgilerin ise güncellemenin ardından ortaya çıktığını belirtiyor.

Öte yandan bu sorun Galaxy S23 serisi için yeni değil. Samsung, geçtiğimiz yıllarda da benzer ekran problemleri nedeniyle gündeme gelmişti. Özellikle Galaxy S23 modellerinde görülen yeşil ve pembe çizgi şikayetleri geçen yıl da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmıştı. Görünüşe göre One UI 8.5 güncellemesi, söz konusu hatayı yeniden tetikledi. Peki markadan konuya ilişkin bir açıklama geldi mi?

Samsung, Ekrandaki Sorunla İlgili Açıklama Yaptı mı?

Şu an için Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin ardından Galaxy S23 serisinde görüldüğü iddia edilen yeşil ve pembe çizgi sorunuyla ilgili resmî bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle problemin doğrudan yazılımsal bir hatadan mı yoksa donanımsal bir problemden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ancak kullanıcı şikayetlerinin giderek artması nedeniyle Samsung'un yakın zamanda kullanıcıları bilgilendirmesi bekleniyor.

One UI 8.5 İle Gelen Sorunun Çözümü Var mı?

Mevzubahis hata ile ilgili şu an için bilinen bir çözüm bulunmuyor. Marka tarafından bir çözüm sunulana kadar kullanıcıların uygulayabileceği geçici bir yöntem de yok. Bu nedenle şu aşamada yapılabilecek tek şey beklemek gibi görünüyor. Eğer Galaxy S23 serisi kullanıcısıysanız ve One UI 8.5 güncellemesini henüz yüklemediyseniz bir süre daha beklemenizde fayda var. Tabii mevcut sorun tüm kullanıcılarda yaşanmıyor. Dolayısıyla belki de bir problemle karşılaşmazsınız ancak sorunsuz bir deneyim istiyorsanız, biraz beklemeniz daha iyi bir karar olabilir.

Editörün Yorumu

Samsung'un eski amiral gemisi serisi Galaxy S23'te yaşanan bu sorun gerçekten can sıkıcı. Önceki yıllarda da benzer hatalar yaşandığını hatırlıyorum. Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak bu problemle karşılaşmadım. Umarım Samsung, yaşanan sorun için Galaxy S23 serisi kullanıcılarına destek sunar.