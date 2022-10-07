Samsung Galaxy S23 Serisi Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Bugün yeni gelen bir rapora göre Samsung, olası renk seçeneklerinin ortaya çıkmasıyla Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Beige

Black

Green

Light Pink — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Haber, bilgileri Twitter'da paylaşan DSCC'den Ross Young'dan geldi. Young'a göre Güney Koreli teknoloji devi 2023 yılında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı Galaxy S23 serisi telefonlarını yalnızca dört renk seçeneğiyle piyasaya sürecek. Tweet'e bakıldığında dört renk çeşidi Bej, Siyah, Yeşil ve Açık Pembe olarak gözüküyor. Bu bilgi doğruysa Galaxy S23 serisinin bazı sınırlı renk seçenekleri olduğu anlaşılıyor.

Samsung Galaxy S23'ün Bilinen Teknik Özellikleri

Bilmeyenler için yeni nesil üst düzey akıllı telefonların pek çoğu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve geliştirilmiş kameralar gibi birinci sınıf teknik özelliklerle geliyor ve Samsung'un yeni amiral gemisinin de aynı işlemci ile gelmesi muhtemel. Temel Galaxy S23'ün yanı sıra Plus ve Ultra varyantının daha büyük pillere ve daha yüksek çözünürlüklü ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

En üst seviye Galaxy S23 Ultra'nın ise 200MP bir birincil arka kameraya sahip olması bekleniyor. Telefonun iç donanımı ile ilgili bir süredir bazı bilgilere sahip olsak da dış tasarımıyla ilgili hâlâ kısıtlı bilgiye sahibiz.

Telefonun sahip olacağı iddia edilen dört rengi serinin önceki telefonuyla karşılaştırıldığında nispeten az kalıyor. Bu yılki Galaxy S22 serisi, Hayalet Beyaz, Hayalet Siyah, Yeşil, Grafit, Altın, Krem ve Kırmızı gibi çok çeşitli renklerde kullanıcılara sunulmuştu.

Yine de bunun henüz doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmamak gerek.