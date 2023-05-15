Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition Duyuruldu: Önemli Fırsat!

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition isimli yeni bir paket duyuruldu. Peki, Galaxy S23 Ultra modelinin yanı sıra Galaxy Watch 5 ve 15W Wireless Charger Duo ikili isimli ürünleri içeren paket ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition Fiyatı Ne Kadar?

Teknoloji devi Samsung, içerisinde çeşitli ürünlerin yer aldığı bir paketin duyurusunu gerçekleştirdi. Vietnam'daki insanlar için duyurulan Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition için 1365 dolar civarında fiyat etiketine sahip.

Vietnam'da 15W Wireless Charger Duo, Phantom Black renk seçeneğine sahip Galaxy S23 Ultra ve Galaxy Watch 5 isimli ürünleri ayrı ayrı almak istendiğinde 1755 dolar civarında bir ücret ödemek gerekiyor.

Bu nedenden dolayı Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition, söz konusu ürünleri satın almak isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Pakette Galaxy S23 Ultra modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yer alıyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition olarak isimlendirilen paket, Vietnam'da 31 Mayıs tarihine kadar satılacak. Söz konusu paketin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

2023 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 Ultra modelinin yanı sıra Galaxy Watch 5 ve 15W Wireless Charger Duo ürünlerini içeren paket hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.