Samsung Galaxy S24 FE Performans Testinde!

Galaxy S24'in uygun fiyatlı versiyonu olan Samsung Galaxy S24 FE'nin çıkış tarihi henüz belli olmasa da, Samsung'un bu yeni akıllı telefonu Geekbench performans testinde boy gösterdi.

Samsung SM-S721B model numarasına sahip olan cihaz gücünü Exynos 2400 işlemciden alıyor. Bu işlemci test edilen modelin uluslararası versiyon olduğunu gösteriyor. Bilmeyenler için Samsung son yıllarda fazla olmasa da birkaç yıl öncesine kadar amiral gemilerinde ABD ve Avrupa pazarlarında farklı işlemcileri çok fazla kullandı.

Galaxy S24 FE Özellikleri Nasıl Olacak?

10 çekirdekli bu işlemci ile Galaxy S24 FE'nin Geekbench'in tek çekirdek testinden 2047, çoklu çekirdek testinden ise 6289 puan aldığını görüyoruz. Bu testin gerçekleştirildiği telefonda 8 GB RAM yer alıyor olsa da, EE gibi bazı operatörlerden elde edilen verilere göre telefonun 12 GB RAM'li bir versiyonu da olacak.

Büyük ihtimalle 8 GB ve 12 GB RAM'i belirleyen telefonun depolama alanı olacak. Bazı raporlar Samsung' Galaxy S24 FE'nin 2024'ün sonlarında piyasaya süreceğini iddia ediyor. Ancak cihazın performans testlerinde boy göstermeye başlaması büyük oranda hazır olduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle yaz ayları bitmeden Samsung'un bu yeni telefonunu kullanıcılarla buluşturması sürpriz olmaz.