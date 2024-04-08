Samsung Kullanıcılarının Beklediği Güncelleme Yolda!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra özellikleri ve tasarımı ile satın alınabilecek en iyi Android telefonlardan birisi olsa da, kamera sorunu ile piyasaya çıktı. Sorunların yazılımsal olması çözümü kolaylaştırırken, kullanıcılar on binlerce lira vererek satın aldığı bir telefonda bunu normal karşılamıyor.

Hızlı aksiyon alan Samsung telefonlar piyasaya çıktıktan hemen sonra yayınladığı bir güncelleme ile kamerayı önemli ölçüde iyileştirdi. Nisan ayında ise ikinci kamera güncellemesi yayınlandı, fakat halen sorunların tamamı çözülmüş değil.

Galaxy S24 Ultra Kamera Güncellemesi Yolda!

Samsung'a yakın kaynaklara göre Galaxy S24 Ultra kamera sorunlarını tamamen bitirecek bir güncelleme hazırlanıyor. Bu güncelleme ile telefoto kamera kalitesinin iyileşmesi, beyaz dengesi doğruluğunun artması ve bazı fotoğraflarda görülen anormal kırmızı rengin azaltılması hedefleniyor.

Söz konusu güncellemenin Mayıs veya en geç Haziran ayında yayınlanması bekleniyor. Samsung daha önce yayınladığı güncellemeler ile beyaz dengesi ve pozlamayla ilgili birçok sorunu çözdü.

Galaxy S24 Ultra görüntüleri aşırı pozlama eğiliminde olduğu için parlak alanlar ve ışık kaynakları patlamış gibi görünüyordu. Yayınlanacak bu yeni güncelleme ile kamera tarafında sorun kalmaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'yı iyileştirmeye devam eden Samsung geçen hafta yayınladığı One UI 6.1 güncellemesiyle Galaxy S23 Ultra'da daha doğal renklere geçiş yaptı.