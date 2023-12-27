Samsung Galaxy S24 Serisinin Resmi Görselleri Ortaya Çıktı: Hangi Renklerde Geliyor?

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S24 serisinin yakında piyasaya sürülecek olmasıyla birlikte söylentiler de hızlandı. Telefona dair yaşanan gelişmelerin en yenisinde, Samsung'un Kolombiyalı resmî bir ortağının Galaxy S24 modellerinin resmî görsellerini vaktinden önce yayınladığı görülüyor.

Sızıntılarıyla ünlü @passionategeekz, X'te paylaştığı gönderide Kolombiyalı ortak web sitesinden bahsi geçen görselleri yayınladı.

Sızan görsellerde Galaxy S24+ ve S24 Ultra için renk seçenekleri ve depolama varyantları gösteriliyor ancak ne yazık ki standart Galaxy S24'e dair herhangi bir görsel mevcut değil.

Samsung Galaxy S24 Serisi Hangi Renklerde Geliyor?

Bu görüntülerden de görebileceğiniz gibi Galaxy S24 Ultra 'nın sarı ve siyah olmak üzere iki renkte geleceği düşünülüyor. Depolama noktasına geldiğimizde, sızıntı Galaxy S24 Ultra'nın 1 TB depolama alanına sahip olduğunu gösteriyor ancak cihaz için diğer depolama yapılandırmalarının da mevcut olacağına inanıyoruz.

Galaxy S24+'a gelirsek, cihaz dört renk seçeneğine sahip olacak. S24 Ultra'da gördüğümüz sarı ve siyah renklerin S24+ için de mevcut olacağı ve iki ek rengin daha bulunacağı söyleniyor.

Samsung, yaklaşmakta olan üst segment akıllı telefon serisinin lansman tarihi konusunda sessizliğini koruyor ancak konuyla ilgili son söylentilere göre cihazların 18 Ocak 2024 tarihinde tanıtılacağı düşünülüyor.

Peki sizin Samsung Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.