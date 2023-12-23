Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Kamera Modülü Netleşti: Telefoto Kamerası Kaç x Olacak?

Yüksek çözünürlüklü görüntülerin ve Galaxy S24 Ultra'nın tüm özelliklerinin sızmasının ardından, şimdi de @chunvn8888 adlı bir kullanıcı, Galaxy S24 Ultra'nın kamera modülünün gerçek hayattan bir görüntüsünü paylaşarak telefonun gerçekten de 10mp 10x telefoto'dan yüksek çözünürlüklü 50mp 5x'e geçeceğini doğruladı.

Telefonun yakınlaştırma yetenekleriyle ilgili önceki söylentiler zaman zaman tutarsızdı. Sürekli olarak telefotonun çözünürlüğü ve yakınlaştırma aralığı açısından zıt görüş ve sızıntılarla karşılaşmıştık.

Şimdi ise aşağıdaki görüntü, telefoto lens boyutunun önemli ölçüde küçüldüğünü ve odak uzaklığında bir azalmaya işaret ettiğini gösteriyor (bu da 10x'ten 5x'e geçişi doğruluyor).

Samsung Galaxy S24 Ultra 50MP 5x Telefoto Lens ile Geliyor

Görüntü gerçekse, Ocak ayında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşan Galaxy S24 Ultra'nın 10x yerine 5x telefoto ile geleceğini doğrulayabiliriz.

Teknik özelliklerden bahsetmişken, Galaxy S24 Ultra'nın titanyum çerçeve ve en yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği düşünülüyor. Standart Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ise alüminyum çerçeveyle gelecek.

Bunun yanı sıra Galaxy S24 serisi bir "yapay zekâlı" telefon olarak pazarlanıyor ancak bir Samsung yetkilisine göre bu markalama yaklaşan serinin yapay zekâ yeteneklerini tam olarak tasvir edemediği için nihai isim henüz onaylanmış değil.

Peki sizin yeni Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.