Samsung'un Ultra İnce Akıllı Telefonu İçin Beklenmedik İddia! Sadece İki Ülkede Satılacak

Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 Edge modelinin tanıtımını ertelemişti. Her ne kadar resmi lansman tarihi hala açıklanmış olmasa da cihazla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak telefonla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Buna göre Samsung Galaxy S25 Edge, ilk etapta tüm ülkelerde satılmayacak.

Samsung Galaxy S25 Edge, İlk Etapta İki Ülkede Satışa Sunulacak

Pek çok mevcut iddia modelin 13 Mayıs'ta tanıtılacağını, akıllı telefon dünyasının en güvenilir kaynaklarından Ice Universe ise birkaç hafta sonra yani ayın sonunda duyurulacağını söylüyor.

Aynı kaynağın paylaştığı bilgilere göre Samsung, Galaxy S25 Edge'i ilk etapta Güney Kore ve Çin'de tanıtacak. Firma, Galaxy Z Fold Special Edition modeli ile de benzer bir strateji izlemişti. Tabii bu, ultra ince telefonun diğer ülkelerde hiç satılmayacağı anlamına gelmiyor.

Daha önce Avrupa fiyatları sızdırılmıştı. Bu da sadece Güney Kore ve Çin ile sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor. Diğer bölgelerde ne zaman duyurulacağı ise bilinmiyor. Bu noktada gözler, Haziran ayında.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 Edge modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.