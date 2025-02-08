Samsung Galaxy S25 Edge Diğer Tüm Telefonları Tuğla Gibi Gösterecek

Samsung, Galaxy S25 Edge'i geçtiğimiz ay güzenlediği Unpacked etkinliğinde S25 serisiyle birlikte duyurdu. 2025'in ilk yarısında satışa sunulacağı açıklanan telefon, ultra ince yapısı ve buna rağmen sunduğu özelliklerle daha çıkmadan dikkatleri üzerine çekti. Son olarak ortaya çıkan bilgiler ise Samsung Galaxy S25 Edge'in düşündüğümüzden çok daha ince olacağını ve diğer tüm telefonlara tuğla muamelesi yapılacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S25 Edge Beklediğimizden Çok Daha İnce Olacak

Samsung, Galaxy S25 Edge ile akıllı telefon tasarımında sınırları zorluyor. İddialara göre telefon, beklediğimizden çok daha ince olacak. Daha önce S25 Edge'in 6.4 mm olacağı duyurulmuştu. Şimdi ise bu kalınlığın 5.84 mm olabileceği ortaya çıktı. Kıyaslayacak olursak iPhone 16 Pro Max 8.25 mm, Galaxy S25 Ultra ise 8.2 mm kalınlığa sahip.

Bu kağıt üzerinde büyük bir fark gibi durmasa da oldukça fazla. Samsung'un Galaxy S25 Edge için iki farklı prototip üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İlk prototip, 6.4 mm kalınlığında ve üçlü kamera sistemine sahip. ikinci prototip ise yukarıda bahsettiğimiz 5.84 mm kalınlığındaki kasa. Daha ince olma ihtimali de buradan geliyor.

İddialar Samsung'un daha ince olan ikinci seçeneği tercih ettiğini gösteriyor. Ancak bu incelik, bazı teknik özelliklerden feragat edilmesini gerektiriyor. Cihazda 200 MP ana kamera ve 50 MP geniş açılı lens bulunacak. Pil konusunda ise Galaxy S25 ve Z Flip 6 modellerinden bile daha küçük bir pil kapasitesine sahip olacak.

Galaxy S25 Edge, 3.900 mAh'lik bir pil ve 25W kablolu şarj desteği ile karşımıza çıkacak. Bu S25 Plus ve S25 Ultra'nın 45W şarj hızının gerisinde kalacağını gösteriyor. Telefon, tıpkı kardeşleri gibi Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Ancak bu kadar ince bir cihazda yeterli soğutma sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu. Cevaplar ise telefon çıktığında belli olacak.

Sizce Samsung'un bu stratejisi doğru mu? Yoksa ince tasarım uğruna önemli özelliklerden vazgeçmek bir hata mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.