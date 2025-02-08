Samsung One UI 7 Telefonunuzu Oyun Canavarına Çevirecek

Samsung elindeki tüm kozları en yeni güncellemesi One UI 7 ile oynamaya hazırlanıyor. Android 15 güncellemesiyle birlikte gelecek olan One UI 7, Game Booster'a özel olarak ayarlar ekliyor: Bu sayede telefonunuzdaki oyun deneyimini akıcı hale getirebiliyorsunuz.

One UI 7 güncellemesiyle Game Booster artık 60Hz ile 120Hz arasında değişen kare hızlarını manuel olarak ayarlamanıza izin veriyor. Eğer bir oyun kendi FPS ayarlarını sunmuyorsa, artık Samsung'un yeni özelliğiyle istediğiniz FPS seviyesini seçebilirsiniz.

One UI 7 Game Booster FPS Seçimi

Ayarlamaları yapmak ise oldukça basit:

Game Launcher 'ı açın ve Game Booster sekmesine girin.

'ı açın ve sekmesine girin. "Oyun Hareket Akıcılığı" menünüsü bulun.

menünüsü bulun. 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 120Hz arasından istediğiniz FPS'i seçin.

Tabii bu istediğiniz her oyunu süper akıcı hale getirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Oyunda 120Hz desteği yoksa bu özelliği seçseniz bile bir değişiklik olmayacak.

Beta 3'teki Kritik Hata Yüzünden Gecikme Yaşandı

Samsung, Aralık 2024'te One UI 7 Beta sürecini başlatmıştı ve şimdiye kadar üç büyük Beta güncellemesi yayınladı. Ancak, Stable sürüm beklenirken Beta 4'ün yayınlanacağı ortaya çıktı.

Gecikmenin nedeni ise Beta 3'te tespit edilen kritik bir hataydı. Bu sürümde ekran renkleri, "doğal modda" beklenenden daha sarı görünüyordu. Samsung, Beta 4 ile bu sorunu düzelteceğini açıkladı.

Bu arada Samsung'un, One UI 7'den önce Şubat 2025 güvenlik güncellemesini yayınlaması da mümkün görünüyor. Ortada kesin tarihleri açıklayan bir takvim olmadığını hatırlatmakta fayda var.