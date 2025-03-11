Samsung Galaxy S25 Edge, Bu Özelliğiyle Kullanıcıları Üzebilir

Geçtiğimiz ocak ayında yeni Galaxy S25 modellerini piyasaya süren Samsung, önümüzdeki aylarda satışa sunacağı S25 Edge cihazını da sergiledi. Öte yandan şirket, ince yapısıyla dikkat çeken yeni cihazının teknik özellikleri hakkında detay vermekten kaçındı.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu belirsizlik, şimdiye kadar yeni akıllı telefonun özellikleri ile ilgili pek çok farklı söylenti ve sızıntının ortaya çıkmasına neden oluyor. Cihaz hakkında gündeme gelen son sızıntı ise S25 Edge'nin batarya kapasitesini gözler önüne seriyor.

Galaxy S25 Edge Nispeten Düşük Bir Pil Kapasitesiyle Gelecek

Daha önce ortaya çıkan bazı iddialar, Samsung Galaxy S25 Edge’in 3.500 ila 4.000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacağını öne sürüyordu. Kısa süre önce yayınlanan resmi bir sertifikasyon ise, bu söylentilere netlik kazandırdı. Yapılan paylaşıma göre yeni Galaxy S25 Edge 3900 mAh'lık bir batarya ile birlikte gelecek.

Bu da yeni cihazın serinin ana modeli olan Galaxy S25'ten 100 mAh daha düşük bir pil kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Bunun en büyük nedeni ise cihazın son derece ince tasarımı. Samsung’un, yalnızca 5.87 mm kalınlığındaki bu modeli geliştirebilmek için batarya kapasitesinde bir miktar fedakarlık yaptığını söyleyebiliriz.

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