Aşırı İnce Samsung Galaxy S25 Edge'in Fiyatı Sızdırıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisini ocak ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak detaylar paylaşılmadı. Yaşanan yeni sızıntı ile bilrlikte telefonun fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25 Edge'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S25+ ile benzer fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yani inceliğiyle öne çıkacak telefon 999 dolar civarı başlangıç fiat etiketine sahip olacak.

Galaxy S25+ modelinin Türkiye'de 63 bin 499 TL başlangıç fiyata satıldığını belirtelim. Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre 162 gram ağırlığındaki telefon yalnızca 5,84 mm kalınlığında olacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alacak telefon 12 GB RAM ile birlikte gelecek. 3.900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

İddiaya göre Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Telefonun 4 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S25 Edge modelinin nisan ayında tanıtılacağı öne sürüldü. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.