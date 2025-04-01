Samsung'un Ultra İnce Amiral Gemisi İçin Beklenmedik İddia! Tarih Netleşti

Android akıllı telefon devi Samsung, Galaxy S25 serisini yeni bir modelle genişletmeyi planlıyor. Ultra ince olacağı söylenen S25 Edge adlı bu amiral gemisi model, şirketin etkinliğinde gösterilmişti fakat detay paylaşılmamıştı. Bu nedenle uzun bir süredir merakla bekleniyor. Tabii bu süreçte iddialar da eksik olmuyor.

Akıllı telefonun piyasaya sürüleceği tarihle ilgili birçok söylenti çıktı. Son olarak kısa süre önce de benzer bir durum yaşandı. İşte iddia edilen Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım tarihi!

Samsung Galaxy S25 Edge İçin Beklenen Tarih

Akıllı telefon dünyasının güvenilir bir kaynağı, Galaxy S25 Edge'in Nisan ayında resmi olarak tanıtılacağını ve akabinde piyasaya sürüleceğini öne sürdü. Bu iddia pek de şaşırtıcı olmadı çünkü daha önce 15 Nisan'da duyurulacağına dair bilgiler gelmişti.

Daha önceki söylentilere göre Galaxy S25 Edge, diğer üç S25 modeli gibi Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden güç alacak, 3.900mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak cihaz, 6.65 inçlik bir ekranla gelecek. Çok konuşulan kalınlığı ise yalnızca 5.84 mm olacak.

Bu iddiaya göre yeni model için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.