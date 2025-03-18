Ultra İnce Galaxy S25 Edge İçin Beklenmedik Sızıntı! Fiyat Listesi Ortaya Çıktı

Samsung, Ocak 2025'teki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 serisini tanıttı. Bu etkinlikte ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge modeli de kısaca gösterildi ancak detaylı bir tanıtım yapılmadı. Fakat önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor. Bunun için geri sayım başlamışken Galaxy S25 Edge özellikleri ve fiyat listesi ortaya çıktı.

Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri ve fiyat listesi

16 Nisan'da resmi olarak tanıtılması ve sonraki ay piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 Edge'nin özellikleri şekillenmeye başladı. Son gelen bilgilere göre cihaz, Titanium Icyblue, Titanium Silver ve Titanium Jetblack renk seçenekleri ile çıkacak. Bu noktada seçeneklerin isimlerinden de tahmin edebileceğiniz üzere telefonun çerçevesinde titanyum kullanılabileceği söyleniyor.

Tasarımdan söz etmişken telefonun arka tarafında seramik arka panel kullanılacağını da söylemek gerekiyor. Hatta firmanın yakın zamanda sosyal medya hesaplarından yaptığı bazı paylaşımlar da bu iddiayı destekliyor. Seramik, cihazı daha sağlam kılacak.

Öte yandan söylentilere göre Galaxy S25, Avrupa'da iki farklı depolama alanı seçeneğiyle satışa sunulacak. Her iki model de 12 GB RAM ile gelecek. 256 GB'lık versiyon 1.200 ila 1.300 euro, 512 GB'lık modelin fiyatıysa 1.300-1.400 euro aralığında olacak.

12 GB RAM + 256 GB depolama : 1.200 - 1.300 euro

: 12 GB RAM + 512 GB depolama: 1.300 - 1.400 euro

Önceki iddialar S25+ ile benzer bir fiyat listesine sahip olacağını söylüyordu ancak son gelen bilgiler aksini gösteriyor. Görünüşe göre S25 Edge, S25+ modelinden daha pahalı olacak. Tabii S25 Ultra kadar da yüksek bir fiyatla gelmeyecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 Edge modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.