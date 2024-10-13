Samsung Galaxy S25 FE Tanıtımına Daha Aylar Varken Konuşulmaya Başlandı: En İnce Samsung Modeli Olacak!

Samsung Galaxy S24 FE henüz yeni tanıtıldığı şu günlerde serinin bir sonraki modeli olacak Galaxy S25 FE hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. İddialara göre Samsung'un gelecek sene tanıtacağı yeni cihaz oldukça ince bir yapıya sahip olacak.

Yeni Samsung Galaxy S25 FE, İncelik Konusunda iPhone 17 Slim'e Kafa Tutacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce merakla beklenen Galaxy S24 FE modelini piyasaya sürdü. Akıllı telefon dünyasında hızını kaybetmek istemeyen firmanın, şimdi ise Ocak ayında sergileyeceği S25 serisi ve onun ardından görücüye çıkacak S25 FE modeli üzerinde çalışmalara başladığı bildiriliyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni FE modelinin selefine kıyasla oldukça ince bir yapıya sahip olacak. Söz konusu değişiklikle beraber yeni Galaxy S25 FE'nin incelik konusunda benzer yaklaşımla üretileceği söylenen iPhone 17 Slim modeliyle rakip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihazın S25 ve S25 Plus ile beraber Dimensity 9400 işlemcisinden güç alacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S25 FE modeli ince yapısıyla fark yaratabilir mi? Yorumlarda buluşalım...