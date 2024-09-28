Samsung Galaxy S25 Plus Performans Testinde! Neler Sunacak?

2025 yılında vitrine çıkacak Galaxy S25 ailesi için geri sayım başladı. Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte akıllı telefonlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Samsung Galaxy S25 Plus performans testlerinde göründü. Peki, akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy S25 Plus Geekbench Skoru

Samsung Galaxy S25 Plus, SM-S936U model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 3,054 ve çok çekirdekli testlerden ise 9,224 puan almayı başardı. Cihaz, bu sonuçlarla birlikte serinin en güçlü modeli olması beklenen Ultra'yı çok çekirdekli (9,080 puan) performansta geride bıraktı.

Testlere sokulan prototipin Samsung amiral gemileri için özel olarak üretilen Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy'den güç aldığı görülüyor. Ancak modelin Geekbench sonuçları Snapdragon 8 Gen 4'ün standart versiyonundan güç alacak OnePlus 13'ten daha geride: tek çekirdek 3.296, çok çekirdek 10.049.

Bunun dışında modelin 12 GB RAM'le geleceğini söyleyebiliriz. Tabii, lansmanda daha farklı bellek opsiyonlarının tanıtılma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Son olarak, serinin 2025 yılının başlarında ve muhtemelen şubatta tanıtılması bekleniyor.