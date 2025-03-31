Galaxy S25, S24'ü Üçe Katladı!

Samsung'un son nesil amiral gemisi S25, satış rekorları kırıyor. Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında Galaxy S25 serisi S24'e kıyasla 3 kat fazla satıldı. Peki Samsung Galaxy S25 ne kadar sattı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Samsung Galaxy S25 Ne Kadar Sattı?

Samsung'un amiral gemisi S25 satış rekorları kırıyor. Bir önceki modele göre daha fazla satış yapan seri tüketiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Samsung Galaxy S25 serisi ilk ayında 4,56 milyon adet sattı. Bu oranı S24 Serisi ile kıyasladığımızda 3 katlık bir fark ortaya çıkıyor. Zira S24 aynı dönem 1,42 milyonluk satış rakamına ulaştı. Bu sayılara ön sipariş sürecindeki satışların da dahil olduğunu belirtelim.

Ön sipariş süreci sonrasını günlük bazda incelediğimizde ise Galaxy S24 serisi günlük 240 bin satarken Galaxy S25 serisi günlük 180 bin satış yapıyor. Bu satış oranları aslında oldukça başarılı. Ancak S24 günlük satış rakamlarındaki başarılı tutumunu uzun süre devam ettiremedi ve toplam satışlarda S25'e kıyasla 3'te 1'lik bir başarı yakaladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yorumlara baktığımızdaysa S24'ün tanıtımdan sonra büyünün erken bozulduğu bildiriliyor.

Seri bazlı dağımları incelediğimizdeyse en çok satılan akıllı telefon serisinin de S25 olduğunu görüyoruz. Bu çokta şaşırılacak bir durum değil aslında. Zira bir önceki modeli 3'e katlamayı başaran bir telefonun en fazla satılmış olması da beklenilen bir sonuç. S25 serisinin ardından model bazlı ilerlediğimizde S25 Ultra'nın en çok satılan Samsung markalı akıllı telefon olduğunu görüyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...