Katlanabilir Telefonlarla Ön Yargınızı Kırabilir: Huawei Pura X Satışa Sunuldu!

Geçtiğimiz haftalarda size Huawei Pura X'in teknik özellikleriyle alakalı detaylı bir haber sunmuştuk. Farklı tasarımı ile diğer katlanabilir telefonlardan ayrılan Pura X'in ön yargıları yıkması ve pek çok kişiye katlanabilir telefonları sevdirmesinin amaçlandığını bildirmiştik. Telefon sonunda satışa sunuldu ve tüketicilerden ilk gerçek tepkiler alındı. Peki yeni Huawei Pura X sevildi mi? İşte detaylar...

Huawei Pura X Satışa Sunuldu!

Amerika ile yaşanan zorlu süreçlerin ardından Huawei yeniden toparlandı ve katlanabilir telefon kategorisinde büyük atılımlar yaptı. Bu kapsamda tüketici portföyünü genişletmek isteyen marka katlanabilir telefonlara karşı olan ön yargıyı kırmak için yeni bir model daha tanıttı. Diğer katlanabilir cihazlara kıyasla daha kompakt ve rahat bir kullanım sunan Pura X marka bünyesindeki Z Flip 6'ya da rakip diyebiliriz.

Telefon katlandığında, 3.5 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ve 2500 nit parlaklık sunan 980x980 çözünürlüklü LTPO OLED ekrana sahip. Telefonu açtığınızdaysa sizi 6.3 inç büyüklüğündeki 2120x1320 çözünürlüklü yine aynı özelliklere sahip ikinci ekran karşılıyor. Temel versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile sunulan telefonun satış rakamı 1035 dolar olarak belirlendi.

Telefonun üst segment versiyonu yani 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise 1240 dolardan satışta. Ancak bu fiyat farkı sadece RAM ve hafıza miktarındaki değişikliği sizlere karşılamıyor. Ekstra olarak uydu iletişim desteği ve deri arka kapak özelliğinin de telefonda yer aldığını bildirelim. Telefonun en üst versiyonunda ise bu özelliklere 1 TB hafıza ekleniyor ve fiyat 1380 dolar seviyesine çıkıyor.

Peki siz Huawei Pura X hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...