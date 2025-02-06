Samsung Galaxy S25 Ultra, Ekran Dayanıklılığında Sınıfta Kaldı! (Video)

Samsung, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen Galaxy S25 serisini resmi olarak tanıttı. Şirketin amiral gemileri, sahip olduğu teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmezken yeni yapay zeka araçlarıyla pek çok kişinin beğenisini topladı. Ancak bugün ortaya çıkan bir video serinin en üst düzey modeli Galaxy S25 Ultra'nın dayanıklılık alanında pek de iyi olmadığını gösteriyor.

S25 Ultra üzerinde gerçekleştirilen bir sağlamlık testinde, yeni cihazın özellikle de ekran dayanıklılığı tarafında selefi S24 Ultra'dan daha kötü bir performans gösterdiği görülüyor. Zira cihaz, her ne kadar düşmelerde yaşanabilecek hasarlarda oldukça dayanıklıyken, çizilme testlerinde pek çok kullanıcıyı üzebilecek sonuçlara sahip.

Düşmelere Karşı Dayanıklı Olan Galaxy S25 Ultra, Kolayca Çizilebiliyor

Ünlü bir teknoloji YouTuber'ı, Samsung Galaxy S25 Ultra'yı kapsamlı bir sağlamlık testine soktu. Yapılan testlerin büyük bir çoğunluğunda başarılı sonuçlar veren S25 Ultra, özellikle de ekran dayanıklılığında oldukça ilginç bir performans gösterdi.

Çizilmelere karşı dayanıklılığı ile bilinen Gorilla Armor 2 ile birlikte gelen Galaxy S25 Ultra, girdiği testlerde sahip olduğu ekran koruma teknolojisi için söylenenlerin tam aksine sonuçlar verdi. Yeni telefon, düşme testlerinden başarılı bir şekilde geçerken, çizilme senaryolarında selefi S24 Ultra'ya kıyasla daha çok hasar aldığını söyleyebiliriz.

Böyle bir durumun oluşmasındaki temel sebep ise günümüz ekran teknolojisinde gizli. Pek çok sektör uzmanının da belirttiği gibi bir ekran düşmeler sonucu yaşanabilecek kırılmalara karşı ne kadar dayanıklı geliştirilirse, çizilmelere karşı da o kadar dayanıksız oluyor. Bu bağlamda yeni S25 Ultra'nın, 2 metre gibi yüksek mesafelerden düştüğünde bile sapasağlam olduğuna şahit olurken, çizilme tarafında epey hassas bir cihaz olduğunu görüyoruz.

İşte Galaxy S25 Ultra'ya yapılan sağlamlık testi:

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