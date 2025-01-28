Samsung Galaxy 25 Ultra, RDR 2'yi Çalıştırabiliyor (Video)

Akıllı telefonların performansı neredeyse her yeni nesil işlemciyle birlikte biraz daha artıyor. Öyle ki günümüzde telefonlar oyun konsolları ve hatta bilgisayarlarla yarışan bir performans sunuyor. Son ortaya çıkan bir video ise bunun ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Snapdragon 8 Elite'in Red Dead Redemption 2'yi çalıştırdığı video, Android tutkunlarını çılgına çevirdi.

Red Dead Redemption 2 Artık Telefonlarda! Snapdragon 8 Elite'in Gücüne İnanamayacaksınız

Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in oldukça güçlü olduğu bilinen bir gerçek. Ancak son ortaya çıkan bir video herkesi şaşırtmayı başardı. Buna göre Çin'de bir kullanıcı, Snapdragon 8 Elite kullanan bir Android telefonda (muhtemelen Samsung Galaxy S25 modellerinden biri) Winlater emülatörü kullanılarak Red Dead Redemption 2'yi çalıştırmayı başardı.

Daha sonra bunun videosunu çeken ve kanıt olarak sosyal medya platformlarına yükleyen kullanıcı, mobil işlemcilerin ne kadar güçlendiğini gözler önüne serdi. Video her ne kadar gerçek gibi dursa da düşük çözünürlük ve hareket esnasında görüntüdeki bulaniklık dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca görüntünün nispeten sakin bir ortamda çekildiği de dikkatlerden kaçmadı.

RED DEAD REDEMPTION 2 RUNNING ON SNAPDRAGON 8 ELITE 😲



THE FUTURE OF MOBILE GAMING IS ANDROID 🔥 pic.twitter.com/hV2ZPyHgTx — ₦Ø1 十 ⱤɆVɆ₦₳₦₮ ™ (@NoI_Revenant) January 27, 2025

Burada 60'ın altında olan FPS, muhtemelen Saint Denis gibi kalabalık ya da aksiyonun bol olduğu sahnelerde daha düşük olacaktır. Elbette ki burada kritik olan RDR 2'nin Android telefonlarda çalışacak noktaya gelmiş olması. Oyun her ne kadar 2018'de çıksa da günümüzde hala en iyi grafik kalitesi sunan yapımlardan biri.

Bu her ne kadar küçük bir adım olsa da gelecekte mobil ve PC oyunculuğunun daha da iç içe olacağının ipuçlarından biri. Muhtemelen birkaç sene içerisinde amiral gemisi telefonlar PC ya da konsol seviyesinde olmasa da neredeyse tüm oyunları oynatabilecek.

Elbette ki buradaki en önemli detayın oyun geliştiriciler olduğunu hatırlatmakta fayda var. Örneğin Ubisoft'un Assassin's Creed oyunlarını bir süre önce mobile de çıkardığını hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle donanımın yeterli olduğunu biliyoruz. Buradaki temel sorun ise mobil oyuncuların daha ucuz ve basit oyunları tercih etmesi.

Yine de tüm bu gelişmelerden mobil oyunculuğun geleceğinin parlak olduğunu söylemek mümküm.