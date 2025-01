Samsung Galaxy 25 Ultra, RDR 2'yi Çalıştırabiliyor (Video)

Akıllı telefonların performansı neredeyse her yeni nesil işlemciyle birlikte biraz daha artıyor. Öyle ki günümüzde telefonlar oyun konsolları ve hatta bilgisayarlarla yarışan bir performans sunuyor. Son ortaya çıkan bir video ise bunun ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Snapdragon 8 Elite'in Red Dead Redemption 2'yi çalıştırdığı video, Android tutkunlarını çılgına çevirdi.

Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in oldukça güçlü olduğu bilinen bir gerçek. Ancak son ortaya çıkan bir video herkesi şaşırtmayı başardı. Buna göre Çin'de bir kullanıcı, Snapdragon 8 Elite kullanan bir Android telefonda (muhtemelen Samsung Galaxy S25 modellerinden biri) Winlater emülatörü kullanılarak Red Dead Redemption 2'yi çalıştırmayı başardı.

Daha sonra bunun videosunu çeken ve kanıt olarak sosyal medya platformlarına yükleyen kullanıcı, mobil işlemcilerin ne kadar güçlendiğini gözler önüne serdi. Video her ne kadar gerçek gibi dursa da düşük çözünürlük ve hareket esnasında görüntüdeki bulaniklık dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca görüntünün nispeten sakin bir ortamda çekildiği de dikkatlerden kaçmadı.

RED DEAD REDEMPTION 2 RUNNING ON SNAPDRAGON 8 ELITE 😲



THE FUTURE OF MOBILE GAMING IS ANDROID 🔥 pic.twitter.com/hV2ZPyHgTx