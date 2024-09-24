Samsung Galaxy S25 Ultra Performans Testinde! Neler Sunacak?

Önümüzdeki yıl tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son raporlar, serinin üst düzey özelliklere sahip Ultra modelinin performans testlerinde göründüğünü ortaya koyuyor. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra Geekbench puanı!

Samsung Galaxy S25 Ultra Geekbench Veri Tabanında Göründü

Samsung Galaxy S25 Ultra, SM-S938U model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 3 bin 96 ve çok çekirdekli testlerden ise 9 bin 80 puan almayı başardı. Ancak sonuçlar tam anlamıyla beklentileri karşılamadı.

Burada testlere giren prototipin Samsung telefonları için özel olarak modifiye edilen Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy'den güç aldığı belirtiliyor. Ancak modelin Geekbench sonuçları Snapdragon 8 Gen 4'ün standart versiyonundan güç alacak OnePlus 13'ten daha geride: tek çekirdek 3.296, çok çekirdek 10.049.

Tabii, bu sonuçlar akıllı telefonun nihai performansı olarak yorumlanmamalı. Güney Koreli şirket hâlâ seri üzerinde yoğun mesai harcıyor ve 2025'in başlarına kadar süresi var.