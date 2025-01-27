Samsung'un Söylemeye Utandığı Galaxy S25 Özelliği

Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi, Qualcomm'un en son Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve ileri teknoloji özellikleriyle göz dolduruyor. Ancak lansmanda hiç bahsedilmeyen, önemli bir yenilik daha var: Uydu bağlantısı desteği. Kulağa biraz bilimkurgu gibi gelse de fazla heyecanlanmayın, zira bir sınırlaması var.

Uydu Mesajlaşması Nasıl Çalışıyor?

Galaxy S25 serisi, Android telefonlar arasında Qualcomm'un Snapdragon Satellite bağlantı özelliğini destekleyen ilk cihaz olarak öne çıkıyor. Acil durumlarda eğer mobil şebeke sinyalinin olmadığı bir konumdaysanız telefonunuz bir uyduya bağlanıyor ve ailelerine veya acil servis ekiplerine mesaj göndermenize olanak sağlıyor.

Tabii burada "ufak" bir detay var: Samsung, söz konusu bağlantıyı doğrudan bir uydu hizmet sağlayıcısıyla entegre etmek yerine, bu sorumluluğu operatörlere bırakmayı tercih etti.

Galaxy S25'in uydu mesajlaşma özelliğini ücretsiz olarak sunan tek operatör şu an için Verizon. T-Mobile, AT&T gibi diğer operatörler henüz bu özelliği desteklemiyor. Bu da Samsung'un uydu bağlantısı desteğini Google ve Apple'ın sunduğu hizmetlere kıyasla daha az erişilebilir kılıyor.

Apple ve Google aynı kulvarda daha farklı bir yaklaşımla Skylo ile anlaşmaya vardı. İki markanın da telefonları hangi operatörü kullanıyor olursa olsun uydu mesajlaşması özelliği kullanılabiliyor.

Galaxy S25 Yerine Google Pixel 9 Tercih Edilebilir

Uydu bağlantısı özelliğini kullanmak için illa Galaxy S25 almanıza gerek yok. Bu kulvarda Google Pixel 9 da güçlü bir aday olarak göz kırpıyor. Pixel 9, Skylo ile Google'ın doğrudan iş birliği sayesinde tüm operatörlerde uydu mesajlaşma desteği sunuyor.

Şimdilik Samsung'un operatörlerle anlaşmasını genişletip genişletmeyeceğine dair resmi bir bilgi yok ancak rakiplerinin önüne geçmek istiyorsa ufkunu genişletmesi gerekecek diyebiliriz.