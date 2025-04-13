Samsung Galaxy S26 İşlemcisiyle Herkesi Şaşırtabilir!

Son dönemde akıllı telefon dünyasında adından sıkça söz ettiren Samsung, uzun zamandır kendi geliştirdiği işlemcileri cihazlarında kullanma hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle bu yıl tanıtılan Galaxy S25 serisinde Exynos işlemcilere yer verilmesi planlanmış, ancak üretim sürecindeki bazı aksaklıklar nedeniyle bu plan ertelenmişti.

Şirket şimdi gözünü Galaxy S26 serisine çevirmiş durumda. Gelen bilgilere göre Samsung, 2nm üretim süreciyle geliştirilecek yeni nesil bir işlemci üzerinde çalışıyor ve bu yonga setinin, markanın gelecek nesil amiral gemilerine güç vermesi hedefleniyor.

Galaxy S26 Serisi Gücünü Yeni Exynos 2600 İşlemcisine Borçlu Olacak

Uzun bir süredir yeni işlemcileri için 2nm üretim süreci üzerinde çalışmalar yürüten Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S25 serisi için bu üretim süreciyle geliştirilecek yeni bir işlemci geliştirmeye çalışmış ancak bir dizi verimlilik sorunu nedeniyle yeni seride yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılmıştı.

Son gelen bilgilere göre, Samsung’un işlemci geliştirme birimi bu sorunları büyük ölçüde aşmış durumda. 2nm üretim sürecinde verimlilik oranını %40 seviyelerine çıkarmayı başaran şirket, Galaxy S26 serisi için Exynos 2600 adını taşıyan yeni bir yonga seti üzerinde çalışmaya başladı.

Sektöre yakın kaynaklar, Exynos 2600’ün bu yılın Kasım ayında seri üretime geçebileceğini öne sürerken, bu işlemcinin özellikle Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde kullanılacağını bildiriyor. Ancak şirketin bu konuda temkinli davrandığı, Exynos 2600’ün, enerji verimliliği ve üretim istikrarı açısından kapsamlı şekilde test edilmeden nihai kararın verilmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S26 serisinde Exynos işlemci kullanmalı mı? Yorumlarda buluşalım...