Samsung, Galaxy S26'nın Tasarımında Büyük Bir Değişikliğe Gidiyor!

Bu yılın başlarında merakla beklenen yeni Galaxy S25 serisini piyasaya süren Samsung, gelecek yıl satışa sunacağı yeni Galaxy S26 serisi için şimdiden kolları sıvadı. Bu doğrultuda yeni telefonların özellikleri ve tasarımı hakkında yeni iddialar da gündemde yer almaya başladı.

Son gelen haberler ise Samsung'un Galaxy telefonlar için efsaneleşen S Pen için büyük bir değişikliğe gideceğini işaret ediyor. İddialara göre şirket, Galaxy S26 Ultra ile birlikte S Pen yuvasını ortadan kaldıracak.

Galaxy S26 Ultra, Büyük Bataryası Nedeniyle S Pen Yuvasına Sahip Olamayabilir

Bildiğiniz üzere Samsung üst segment telefonlarında uzun bir zamandır 5000 mAh civarında pil kapasitesi sunuyor. Gelen eleştirilerin ardından 2026 yılında telefonlarının batarya kapasitesini artırmayı hedefleyen şirketin, Galaxy S26 serisinde önemli değişikliklere gideceği bildiriliyor.

Sektörde dolaşan son haberlere göre, Samsung bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için ciddi bir batarya kapasitesi artışı planlıyor. Buna göre şirket, pil alanında gelişmiş Silikon-Karbon teknolojisine geçiş yaparak yeni cihazında 7000 mAh'lık bir bataryaya yer verebilir.

Ancak pil kapasitesindeki artış bazı fedakarlıklara da yol açabilir. Şirketin, yıllardır üst düzey telefonlarının tasarımında olmazsa olmaz olarak görülen S Pen yuvasını kaldırarak yerine alternatif bir çözüm getirmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre firma, düz kenarlı bir tasarım çizgisine sahip olacak yeni telefonunda S Pen'in telefonun dış kısmına mıknatısla tutturulmasını sağlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un S Pen yuvasını kaldırması durumunda sevilen dijital kalem için nasıl bir çözüm sunabilir? Yorumlarda buluşalım...