Samsung-Qualcomm İş Birliği Sona mı Eriyor? Exynos 2600 ile Yeni Dönem

Samsung'un Exynos işlemcili amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisiyle birlikte geri dönebilir. Bir süredir bu alanda sadece Qualcomm'un Snapdragon işlemcileriyle rekabet eden şirket, birkaç yıllık sessizliğin ardından 2nm teknolojisiyle geliştirilecek Exynos 2600 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Exynos 2600'lü Galaxy S26'lar Geliyor

İddialara göre Samsung, Ocak 2026'da tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisini Exynos 2600'le piyasaya sürecek. Ancak bu durum şirketin Qulcomm işlemcileri kullanmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu modeller her iki işlemciyi de barındıran versiyonlarla karşımıza çıkacak.

Samsung benzer bir politikayı birkaç yıl önce de uygulamış ama pek de başarılı olamamıştı. Snapdragon işlemcili Galaxy S'ler ve Exynos işlemcili Galaxy S'ler arasındaki performans ve enerji verimliliği farkı şirketi bu politikadan vazgeçmeye itmişti. Ancak Galaxy S26'larda bu durumun yaşanmayacağı iddia ediiliyor.

Sızıntılara göre Exynos 2600, Samsung'un yeni SF2 (2nm) üretim süreci kullanılarak üreticilecek. Ayrıca üçüncü nesil GAA (Gate-All-Around) teknolojisiyle gelen çipin, önceki 3nm'lik modellere kıyasla yüzde 12 daha yüksek performans ve yüzde 25 daha iyi enerji verimliliği sunması bekleniyor

Samsung'un Exynos'lu S26'ları hangi ülkelerde satışa sunacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak çoğu ülkedeki kullanıcıların amiral gemisi telefonlarda Snapdragon işlemci tercih ettiğini düşünürsek, belki şirket sınırlı pazarlarda sınırlı denemeler yapabilir.

Şirketin neden yeniden böyle bir politika izlemeye karar verdiği ise şimdilik bilinmezken, sektör dedikoduları yöneticilerinin Qualcomm'a olan bağımlılığı azaltmak istediğini öne sürüyor. Merak edilen bir diğer konu ise Türkiye'de satılan Galaxy S26'ların Qulcomm mu yoksa Exynos işlemci mi kullanacağı.

Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığı için buna cevap vermemiz pek de mümkün değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı model ve fiyata sahip iki telefondan Qualcomm işlemcili olanı mı yoksa Exynos işlemcili olanı mı tercih ederdiniz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.