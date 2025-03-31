Nisan Ayında One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Belli Oldu
Samsung'un merakla beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yakında çıkack. Peki hangi telefonlar Nisan 2025'te güncelleme alacak?
Samsung'un merakla beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi Nisan ayında kullanıcılarla buluşacak. Şirketin son yıllarda kullanıcılarına sunduğu en büyük güncelleme olacak yeni arayüz, pek çok değişikliği ve pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Peki hangi Samsung Galaxy telefonlar Nisan ayında One UI 7 güncellemesi alacak?
Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy Telefonlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
Samsung, One UI 7 güncellemesini 7 Nisan itibarıyla birçok ülkede kullanıcılara sunmaya başlayacak. Ancak ABD, Kanada, Malezya ve Singapur gibi bazı ülkelerdeki kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalacak. Neyse ki Türkiye bekleme listesinde olan ülkeler arasında değil.
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Yine de bölgesel farklılıklar nedeniyle güncellemenin tüm cihazlara aynı anda ulaşmayabileceğini unutmayın. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi yolunu izleyebilirsiniz.