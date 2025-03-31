Nisan Ayında One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Belli Oldu

Samsung'un merakla beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi Nisan ayında kullanıcılarla buluşacak. Şirketin son yıllarda kullanıcılarına sunduğu en büyük güncelleme olacak yeni arayüz, pek çok değişikliği ve pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Peki hangi Samsung Galaxy telefonlar Nisan ayında One UI 7 güncellemesi alacak?

Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung, One UI 7 güncellemesini 7 Nisan itibarıyla birçok ülkede kullanıcılara sunmaya başlayacak. Ancak ABD, Kanada, Malezya ve Singapur gibi bazı ülkelerdeki kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalacak. Neyse ki Türkiye bekleme listesinde olan ülkeler arasında değil.

Yine de bölgesel farklılıklar nedeniyle güncellemenin tüm cihazlara aynı anda ulaşmayabileceğini unutmayın. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi yolunu izleyebilirsiniz.