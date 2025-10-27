Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Telefonu Türkiye'de Satışa Çıkmayacak

Samsung, uzun süredir merakla beklenen ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Trifold’u yakında tanıtacak. Ancak gelen yeni bilgilere göre bu model Galaxy S25 serisi modellerinin aksine her yerde satışa çıkmayacak. Sızıntılara göre Türkiye ve ABD gibi ülkeler bu modelden mahrum kalacak.

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu

Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z Trifold için geri sayım başladı. Şirketin çok yakında özel olarak geliştirdiği "teknoloji harikası" telefonu tanıtması bekleniyor. Ancak tanıtım heyecanı, sınırlı erişilebilirlik nedeniyle gölgede kalabilir.

Geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen Evan Blass'ın iddialarına göre cihaz Türkiye dahil pek çok ülkede satışa çıkmayacak. Bunun yerine Samsung Galaxy Z Trifold sadece Güney Kore, Çin, Singapur, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satılacak.

Bildiğiniz üzere katlanabilir telefonların hedef kitlesi oldukça dar. Her ne kadar akıllı telefon üreticileri uygun fiyatlı modellerle bu durumu değiştirmek istese de Samsung Galaxy Z Trifold'un uygun fiyatlı bir telefon olmadığı biliniyor. İddialara göre telefonun fiyatı 3 bin dolar (vergisiz 125 bin TL) olacak.

Tam bu nedenle üretim de kısıtlı olacak. İlk etapta Samsung sadece 50 bin adet Galaxy Z Trifold üretecek. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki telefonun hedef kitlesi "sıradan" insanlar değil. Şirket daha çok alım gücü yüksek ülkelerdeki teknoloji tutkunlarını hedefliyor.

Belirtmekte fayda var ki dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate de başlangıçta sadece Çin'e özel satışa çıkmış ancak yoğun ilginin ardından Türkiye'ye de gelmişti. Samsung'un da benzer bir strateji izlemesi mümkün. Ancak bu durum tamamen Galaxy Z Trifold'un başarısına bağlı.