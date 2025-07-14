Samsung Galaxy Yeni Serisi Sızdı: Kamera Canavarı Telefonu Geri Dönüyor

Samsung Galaxy S26 serisine dair detaylar sızdırıldı. Hem ikonik tasarım anlayışının geri döneceği, hem de mobil fotoğrafçılığın zirve yapacağı 2026'da Samsung'un "New Paradigm", yani Yeni Paradigma kod adlı stratejisi boy gösterecek ve akıllı telefon pazarında Samsung farkını ortaya koymaya çalışacak.

Samsung Galaxy Edge Serisi, Plus Modellerini Bitirecek

Kamuoyuna sızdırılan teknik bilgiler ve model kodları, Galaxy S26 Plus modelinin rafa kalkabileceğini, yerine ise eğimli ekranıyla bilinen Edge serisinin geri dönebileceğini gösteriyor. Doğru sızıntılarla bilinen Almanya merkezli kaynak WinFuture, Galaxy S26 serisindeki NPA1, NPA2 ve NPA3 kod adlarını ortaya çıkardı ve "N" ile "P" harflerinin Yeni Paradigma ifadesine karşılık geldiğini keşfetti. Peki Yeni Paradigma ne anlama geliyor? Eski Paradigma neydi? Eskisine Galaxy S25 diyebiliriz. Çünkü o seri de Paradigma adıyla anılıyordu.

Bu detaylar, S26 Plus modelinin bir geleceği olmadığına da işaret ediyor. Yani klasik "Edge" modeli geri dönecek olabilir. Ama aşırı ince kasa tasarımıyla pazarlanan Galaxy S25 Edge satışları beklenenin çok altında kalmıştı. S26 Edge muhtemelen Plus tasarımını rafa kaldıracak ve yenilikçi Paradigma tasarımı ve donanımıyla S25 Edge'in başarısızlığına yakalanmayacak.

Galaxy S26 Plus Ultra Kamera Özellikleri

Sızdırılan verilere göre Galaxy S26 Ultra, 200 MP ana kamerayla gelecek. Ayrıca 50 MP'lik bir telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip olacak. Yapı olarak S24 Ultra modelini andırıyor ama sensör bazında yeniliklere sahip. Dahası, diğer kameralarda kullanılmayan bir ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom kamerası kullanılacağı da konuşuluyor.

Kaynaklar, S26 ailesinin ortanca modeli olacak NPA2 kod adlı cihazın 50 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olduğunu belirtiyor. En son S25 Plus modelinde 12 MP ultra geniş açı sunuluyordu.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Eğer geleneksel takvime sadık kalınırsa yeni teknolojilerin ve tabii Galaxy S26 serisinin Ocak 2026'da tanıtılması muhtemel. Önümüzdeki altı ay boyunca daha çok sızıntıyla karşılaşabiliriz.