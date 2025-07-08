Samsung Yıllardır Desteklediği Sevilen Özelliği Durdurma Kararı Aldı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları daha resmi olarak tanıtılmadı ama bu modellerle ilgili daha şimdiden pek çok bilgi sızdırıldı. Son sızdırılan bilgilere göre ise Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinde yıllardır süregelen ikonik kalem desteği bulunmayacak. Yani S Pen desteği artık yok. Önceki Fold modellerinde gövde kısmında bir yuva vardı.

S Pen kalem orada duruyordu ve basit bir tıklamayla kalem yerinden çıkıyordu. Ama şimdi Z Fold 7 için böyle bir yuva olmayacağı konuşuluyor. Üstelik sadece yuva da değil, S Pen kılıflarına dair bilgi de yok. Fold deneyimi bundan böyle kalemsiz olacak.

Z Fold 7 Aşırı İnce Kasasından Ötürü Kalemsiz Gelecek

Kutudan direkt Android 16 işletim sistemiyle çıkacak Z Fold 7, katlanabilir telefon olmasına rağmen aşırı ince kasasıyla dikkat çekiyor. Sızdırılan Z Fold 7 görselleri bunu kanıtlıyor. Aslında S Pen özelliğinin kaldırılma sebebi bu olabilir. O kadar ince kasalı bir telefona kalem yuvası yapmak ve destek eklemek kolay bir iş değil. Dahası, Nothing gibi rakipler çok riskli özellikleri test ettiği için Samsung'un daha cüretkâr davranması gerekiyor.

S Pen desteğinin kaldırılması yıllardır süregelen alışkanlıkların değişmesi anlamına gelse de diğer özelliklerin entegre edilecek olması buradaki dengeyi sağlıyor. Telefon normalde 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. İkinci ekran 6,5 inç ve katlandığı zaman ise 9 mm incelikte. Selefi Galaxy Z Fold 6'nın katlanmış hali 12,1 mm idi, yani ortada büyük bir sıçrama söz konusu.

Samsung Katlanabilir Telefonlardaki Mirası Kaldırıyor

Samsung yeni nesil katlanabilir modellerinde eski modellerde görülmemiş özellikler deniyor. Örneğin sadece standart katlanabilir modellerle bir kenara; üç defa katlanabilir bir telefon modeli üzerinde de çalışıyor.

Tam bir mühendislik harikası olan üç ekranlı Samsung telefonu "Galaxy G Fold" ismiyle anılacak ve bugün gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve yakın zamanda geekbench testine giren uygun fiyatlı katlanabilir Flip 7 FE modelleriyle beraber görücüye çıkacak. Samsung Galaxy katlanabilir serisine dair tüm özellikler bu etkinlikte netlik kazanacak.