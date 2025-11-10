Galaxy S26 Plus İlk Kez Görüntülendi!

Samsung, Galaxy S26 serisi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Üst segment performansı uygun fiyata sunmayı hedefleyen marka, bu yıl da serinin dengeli modeli Galaxy S26 Plus ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ne amiral gemisi kadar pahalı ne de giriş modelleri kadar düşük özelliklere sahip olan S26 Plus için kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki merakla beklenen Galaxy S26 Plus’ın tasarımı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 Plus Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Galaxy S26 Plus’ın CAD tabanlı görselleri sızdırıldı ve cihazın tasarımı ilk kez net bir şekilde ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre telefon, ince bir gövdeyle geliyor. 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması beklenen modelde ön kamera üst orta kısma yerleştirilmiş küçük bir ekran deliğinde konumlanıyor. Panelin köşeleri ise hafif yuvarlatılmış.

Cihazın çerçeveleri büyük ölçüde düz hatlara sahip olsa da kenarlarda tutuşu kolaylaştıran hafif bir kavis dikkat çekiyor. Güç ve ses kontrol tuşları ise beklendiği gibi sağ tarafta yer alıyor. Öte yandan arka panele geçtiğimizdeyse belirgin bir değişim bizi karşılıyor.

Telefonun arka tarafında, sol üst köşede dikey olarak konumlandırılan ve hap şekline benzeyen bir kamera adası bulunuyor. Bu bölümde üç ayrı kamera yer alırken her bir kamera hafif bir çıkıntıya sahip. LED flaş ise kamera modülünün hemen yanına konumlandırılmış durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Plus modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.